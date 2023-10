Di Lorenzo | «Dispiace per il loro gol | ho sbagliato io»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il Napoli esce battuto dal Real Madrid nella notte di Champions al Maradona, ma gli azzurri sono consapevoli di quanto messo in campo e anche degli errori commessi e pronti a ripartire per vincere le prossime sfide e passare il turno dei girono. Il capitano Giovanni Di, al termine della sfida di Champions contro il Real Madrid, ci ha tenuto a scusarsi per il suo errore in occasione del pareggio dei Blancos ai microfoni di Sky Di: «Una grande gara contro grande squadra.per ilgol: hoio l’uscita della palla. Un peccato perché eravamo presi dall’entusiasmo ed è arrivato anche ilsecondo gol, che gli ha dato fiducia. Sono riusciti a recuperare e a batterci» Prima di lui a Sky aveva parlato il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, «È ...