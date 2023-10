Di Canio | “Il Milan meritava di essere a 6 punti Forse manca qualcosa…”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Paolo Di, ex calciatore ed attualmente opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Borussia Dortmund-

Paolo Di Canio , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi in modo particolare sul Milan

Luigi De Canio , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Napoli

Paolo Di Canio , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni, tornando a parlare di Milan-Newcastle di Champions League

Paolo Di Canio commenta così a Sky: "Musah è una figura simile a Kessie . È in moto perpetuo, si muove, sempre in zona...

Paolo Di Canio , ex calciatore, ha parlato di Cagliari-Milan . Protagonisti del suo commento sono stati i centrocampisti Yacine Adli e Musah

... 'Ricordo perfettamente quel- Napoli perché era il mio primo- Napoli e alle 4.30 il ... la società mi ha sempre trattato bene, ma non ho avuto un grande rapporto con Deperché non ...... Giovanni Di Lorenzo (capitano del Napoli), Davide Calabria (capitano del), Hakan Calhanoglu (... Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di. Mario Giunta ...

Di Canio: «Milan più forte di Newcastle e Borussia» Milan News 24

Di Canio: “Milan con la difesa a 3 Pioli ha cambiato a causa di Kjaer” Pianeta Milan

Stanchezza o mancanza di motivazioni Paolo Di Canio, su Skysport, ha parlato di questo dopo il pari del Milan contro il Dortmund e la vittoria della Lazio, che ha trovato difficoltà in campionato, ...Nelle ultime tre trasferte abbiamo incontrato Napoli Juve e Milan, sono trasferte difficili in cui la sconfitta ci può anche stare ma le prime due partite ci hanno messo in grande difficoltà”.