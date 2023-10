Detenuto picchiato su sedia a rotelle | “Camminava da solo | non invalido al 100%”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon eraalilVincenzo Cacace, morto alcuni mesi fa e diventato noto perché ripreso mentre veniva manganellato dagli agenti durante i pestaggi del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per dimostrarlo oggi, nel corso del processo in corso nell’aula bunker di quello stesso carcere casertano, alcuni avvocati dei poliziotti penitenziari imputati hanno mostrato un video che ritrae Cacace mentre cammina da, senza. Gli avvocati hanno voluto chiarire che quelnon era disabile al, come sembrava emergere dai racconti degli altri carcerati, ma poteva camminare e usava lacome supporto, avendo in effetti ...