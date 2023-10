Del Piero esalta l’Inter e Thuram | «Gruppo solido e lui può fare bene»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Alessandro Del, ex capitano e attaccante della Juve, ha parlato a Sky Sport dele di MarcusAlessandro Del, ex capitano e attaccante della Juve, ha parlato a Sky Sport dele di Marcus. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «sta facendoin questo avvio di stagione vincendo in campionato e Champions League. Vaanche l’1-0 in questo momento.? Lo conosco fin da piccolo, sono felice di quello che sta facendo con, puòin un».