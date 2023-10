Deddy replica a chi dice che è sparito e finito

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tre anni faha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria, dalla quale sono usciti anche Sangiovanni, Giulia Stabile, Tancredi e Aka7even. Rispetto ad altri colleghi, il 21enne nell’ultimo anno si è visto meno in televisione e come se non bastasse ha anche cancellato tutte le foto dal suo profilo Instagram. Qualcuno si è chiesto che fine abbia fatto il cantante di Amici e ieri lui ha risposto con una riflessione affidata ai suoi social. L’ex amico di Maria ha spiegato che sarà sempre un musicista, indipendentemente da quello che farà, così come lo era anni fa quando faceva il parrucchiere.torna su Instagram: “Si è musicisti sempre e lo ero anche quando facevo il barbiere”. “Credo che al ragazzino di quell’ultima foto siano successe troppe cose negli ultimi cinque anni. Quel ragazzino ha cambiato vita, abitudini, persone, modi. ...