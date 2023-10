In tre appuntamenti, raccontiamo il valore dell'circolare, la strategia al centro dell'ambiziosa mission della multinazionale leader nello Sport, in ottica di sostenibilità. Le 4 R traducono in concreto questo modello: in questa terza ...Lo specialista in articoli sportivicontinua la sua espansione in Svizzera: entro met novembre prevista l'apertura di quattro nuove filiali a Bienne (BE), Martigny (VS), Davos (GR) e Berna. Per quel che riguarda Bienne e Berna ...

Decathlon e l'economia circolare: R come Riparazione La Gazzetta dello Sport

Decathlon e l'economia circolare: "R di Riutilizzo" La Gazzetta dello Sport

L’Expò avrà un futuro o si rischia un depauperamento inesorabile Nel corso dell’intervista a Marco Casarino, si è parlato anche del futuro della struttura espositiva del Canaletto, uscita dai radar f ...FOGGIA - Studenti a caccia di opportunità al Talent space dell’Ateneo foggiano. Oggi il secondo giorno di incontri “one to one” e di aperitivi di lavoro (si chiamano così), i cacciatori di teste di gr ...