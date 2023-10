De Roon sente aria d’Europa | “Stanco? Mai Mi piace giocare ogni tre giorni”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lisbona (Portogallo). Un ritorno nella stessa città in cui, tre anni fa, aveva accarezzato un sogno. Marten Dec’era quando l’Atalanta aveva messo in difficoltà il Psg di Neymar e Mbappé nei quarti della final eight di Champions League e in conferenza stampa prima di Sporting-Atalanta ha ricordato quel viaggio a Lisbona, anche se la partita si giocò al Da Luz e non all’Alvalade. “La partita che avevamo giocato col Psg è un bellissimo ricordo, anche nonostante la sconfitta.un quarto di finale con l’Atalanta è stato molto emozionante. Oggi giochiamo una partita diversa. Sono cose che, come i precedenti del 1988 e del 1964, appartengono al passato: è bello leggere queste storie, ma ora siamo concentrati sulla partita di domani”. Anche perché “nonin Europa è davvero un peccato” sottolinea, “specialmente dopo che lo ...