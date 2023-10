De Roon carica l’Atalanta | «In Europa per vincere Testa allo Sporting»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La conferenza stampa di Dealla vigilia d’League tra loLisbona e. Ecco le parole Ecco le parole in conferenza stampa di Marten Dealla vigilia della partita traLisbona e Atalanta. «Terza sfida contro lo? Quello è il passato, è bello leggere queste storie ma adesso siamo qui e per noi è importante pensare alla gara di domani, siamo concentrati su questa. Ricordo molto i quarti di finale di Champions League contro il PSG: molto emozionante. Vogliamo fare bene per, facendo la differenza invisto che ci era mancata tanto l’anno scorso. Siamo una squadra molto forte, offensiva e giochiamo solo per un risultato».