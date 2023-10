De Luca | “Rischio dissesto per 200 Comuni in Campania”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ grave che non siano stati sbloccati 1 miliardo e 300milioni di euro circa previsti nell’accordo con l’Unione europea per i fondi complementari. Il blocco di questi fondi significa che iche non portano a termine le opere entro dicembre 2023 devono finanziare con i fondi di bilancio quello che non hanno completato e inquesto significa ilcerto per 200e la mancanza di circa 400 milioni di euro per completare gli interventi”. Lo ha affermato Vincenzo De, presidente della Regione, ascoltato in audizione in Commissione Bilancio nell’ambito dell’esame del dl 124/2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese. De ...