Il presidente del Napoli è tornato a parlare dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Intervenuto in mixed zone dal Maradona, Aurelio Deha commentato la partita ma ha anche parlato del futuro di Victor Osimhen . "Rinnoverà Non c'è problema, non c'è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando ......si è rimessa in pari grazie a un rigore che Ancelotti - ci teneva a vincere davanti a De,... dei "lo vedremo mai in campo Sarà un bidone". Natan, Ostigard (che ha segnato un gran gol ...

De Laurentiis sicuro: "Osimhen rinnoverà, chi va via è triste" Corriere dello Sport

De Laurentiis e il Napoli: amore e mitomania Rivista Contrasti

Il Napoli se l’è giocata quasi alla pari contro il Real degli Ancelotti. Non è la squadra quasi inarrestabile della scorsa stagione ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...