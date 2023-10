De Laurentiis | «Osimhen rinnova sicuramente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio Deha assistito nella tribuna del Maradona alla sfida di Champions contro il Real Madrid di Ancelotti. Purtroppo la formazione di Garcia non è riuscita a battere i Blancos, ma i tifosi e anche il tecnico si sono detti soddisfatti della prestazione della squadra. Al termine della partita De, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 in mixed-zone “, non c’è un problema” L'articolo ilNapolista.