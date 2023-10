De Laurentiis | “Osimhen non è in discussione Sul rinnovo…”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Al termine della partita giocata contro il Real Madrid, il presidente azzurro ha parlato del rapporto con l'attaccante nigeriano e della trattativa in corso per il rinnovo del contratto

"Allenatore, giocatore e uomo, uno come Carlo non si può criticare", dice il numero 1 del club azzurro NAPOLI - "Ancelotti è un amico , non l'ho visto ...

"Allenatore, giocatore e uomo, uno come Carlo non si può criticare", dice il numero 1 del club azzurro NAPOLI - "Ancelotti è un amico , non l'ho ...

Napoli, 4 ott. - (Adnkronos) - "Ancelotti è un amico , non l'ho visto perché non l'ho voluto condizionare prima della partita e adesso è giusto ...

Intervenuto in mixed zone dal Maradona, Aurelio Deha commentato la partita ma ha anche parlato del futuro di Victor. "Rinnoverà Non c'è problema, non c'è mai problema: nel ...è forte. È un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione - assicura De- . Il rinnovo Nessun problema, i giocatori sono sempre tutti contenti di stare qui, il ...

De Laurentiis: "Osimhen rinnoverà, i giocatori sono felici a Napoli" La Gazzetta dello Sport

De Laurentiis: "Osimhen rinnova Non c'è problema, qui tutti stanno bene" - Sportmediaset Sport Mediaset

'Allenatore, giocatore e uomo, uno come Carlo non si può criticare', dice il numero 1 del club azzurro NAPOLI (ITALPRESS) - 'Ancelotti è un ...ADL, la frase su Osimhen non lascia dubbi: ormai futuro chiaro. Aurelio De Laurentiis, in seguito all’amara sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, si è ritrovato in mixed zone. Gli è stata fatta ...