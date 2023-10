De Laurentiis | “Ancelotti non si critica Osimhen? Nessun problema per il rinnovo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildi? “Non c’è, non c’è mai un. Nel Napoli sono sempre tutti contenti. Ilè semmai quando vanno via da Napoli che non riescono più a trovare la strada maestra“. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De, la scorsa notte dopo il match di Champions League con il Real Madrid ai microfoni di Chiringuito Tv.“è sempre forte, un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione“. Desi è anche detto “molto soddisfatto dei miei che sono stati competitivi e anche, secondo me, molto bravi“. “Il Real Madrid gioca molto bene e poi Carloè un amico. Non l’ho visto perchè non lo volevo condizionare. Prima della partita ...