Darwin Machís rischia un anno e mezzo di prigione dopo aver litigato “con dei sicari”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 10/03/2023 ore 18:44 CEST Il venezuelano deve affrontare due presunti reati di lesioni Il giocatore del Cadice verrà convocato dal Tribunale penale numero 2 di Granada questo mercoledì 4 ottobre Il Tribunale Penale 2 di Granada celebrerà mercoledì 4 ottobre il processo contro, ritardato dallo sciopero dei funzionari della giustizia. Il venezuelano, che attualmente gioca per il Cádiz CF,18 mesi di carcere per due presunti reati di lesioni commesso durante una rissa nell’aprile 2021, quando il giocatore giocava per il Granada. Secondo l’accusa privata di uno dei feriti,lo avrebbe fatto È andato in un ...