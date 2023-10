Dario Fabbri ha una laurea? La sua risposta definitiva

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha ammesso di non avere unain Scienze politiche, ma ha specificato di aver studiato alla Luiss abbandonando gli studi all’ultimo anno. La polemica era iniziata quando l’economista Riccardo Puglisi aveva contestatosui social network. Puglisi aveva messo in dubbio ladie anche il fatto che lo si potesse definire giornalista pur non essendo iscritto all’albo professionale. L’economista sottolineava che non trovava senso nell’affidare a lui la direzione della rivista Domino, ruolo per il quale, specifica Virgilio, non è richiesto il tesserino.ha sottolineato che il suo interesse era soffermarsi sulla geopolitica, cosa che non aveva trovato nel percorso universitario e per questo aveva deciso di “muovermi da solo per ...