Dalle lunghezze giuste ai contrasti di stile e di colore | dal layering alle proporzioni | ecco tutto ciò che c’è da sapere

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Dallo street style, le idee più cool per abbinare le collane In cerca di consigli su come abbinare le collane ai vestiti in base al look nella maniera giusta? Niente paura. Non esistono regole rigide. La moda deve infatti essere un territorio in cui si può esprimere la propria personalità e il proprioin tutta libertà, divertendosi. Allo stesso tempo è vero anche che esistono piccole astuzie da mettere in pratica. Vale a dire delle mosse di styling che facilitano la vita e fanno in modo di arrivare a ottenere un outfit più interessante e armonioso. Regole che possono comunque essere contraddette in ogni momento. Ma che di base aiutano quando si ha qualche incertezza o si muovono i primi passi nella creazione della propria identità stilistica. ...