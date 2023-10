Dal bianco e nero alle frange | dalla pelle al ritorno dei grandi classici

Leggi su amica

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO 30 tendenze moda primavera estate 2024 dsfilate New York, Londra, Milano e infine Parigi… il Fashion Month è appena concluso. Tiriamo le somme: quali sono le tendenze primavera estate 2024 emerse dsfilate? Anche se l’autunno èporte, non vediamo l’ora di sapere cosa andrà di moda la prossima bella stagione. Le proposte portate in passerella damaison di moda e brand indipendenti sono tante e affascinanti e spaziano tra stili e mood diversi. Tra tutte, ne abbiamo selezionate 10 che sembrano dominare e che, senza dubbio, conquisteranno presto il cuore e l’armadio di chi ama giocare con abiti e accessori. Utility Tornano le giacche piene di tasche, gli abiti ispirati...