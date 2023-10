Da parte italiana non ci sono né più armi | né euro per Kiev

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il presidente ucraino Zelensky continua a chiederee soldi, ma il fronte occidentale “vacilla” non solo per scelte ideologiche (come nel caso di Slovacchia ed Ungheria…ma anche degli USA) ma semplicemente perché per nessuno esiste “un pozzo senza fondo” inclusa l’Italia. Il nostro Paese frena sull’ottavo pacchetto di. È lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto a dire chiaramente che “su aiuti antiaerea non c’è molto altro spazio. Non abbiamo risorse illimitate”. Non ciné più, né. Del resto dove drenare risorse? Togliere soldi dalla sanità, dalla scuola, dai servizi…Mettere nuove tasse per finanziare la guerra in Ucraina? Crosetto ha parlato della visita del suo omologo alla Farnesina. “Ail ministro Tajani ha parlato della scelta politica. Quando si ...