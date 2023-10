Da Napoli a Bergamo | l’Italia trema ancora | pesante scossa a Comun Nuovo | paura e scuole chiuse

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mentre prosegue lo sciame sismico a, nella zona vulcanica dei Campi Flegrei, con qualche movimento tellurico registrato ieri anche in Calabria, un terremoto di magnitudo 3 della scala Richter è stato registrato questa mattina anche nel nord Italia, nel territorio di, in provincia di. A renderlo noto, l’Ingv. Il sisma è avvenuto poco dopo le ore 9, a una profondità di 8 chilometri. Al momento, non vengono segnalati danni a persone o cose, ma dopo lasono stati evacuati in via precauzionale alcuni edifici pubblici neii di Caravaggio e Triviglio. In particolare, a Caravaggio sono stati evacuati gli ufficiali e il Liceo Galileo. A Triviglio, sempre in provincia di, gli studenti sono stati invitati a ...