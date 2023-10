Da ASL Caserta | corsi di formazione sulla comunicazione efficace nei pronto soccorso

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). È di qualche giorno fa l’iniziativa di apporsi una “fascia a lutto” al braccio da parte dei camici bianchi del 118 e gli operatori deidi diversi Ospedali regionali. Una mobilitazione negli ospedali per denunciare l’intollerabile escalation di episodi di violenza, fisica e verbale di cui sono bersaglio gli Operatori ogni giorno ina. Anche da qui, quindi, il Direttore Generale dell’Asl di, Dr. Amedeo Blasotti, tramite la, ha voluto offrire agli Operatori dell’Emergenza, l’acquisizione di ulteriori strumenti e di tecniche per l’evoluzione delle capacità comunicative nel rapporto con l’utenza (pazienti e caregiver), che rappresenta un accrescimento professionale di importanza strategica per i lavoratori del...