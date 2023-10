Cuori 2 | Seconda Puntata | Luisa Viene Sottoposta Ad Un Delicato Intervento!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)2,sta peggio, quindi Delia e Alberto si organizzano per un intervento molto. Intanto spazio anche ad Agata e agli altri protagonisti…2 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento della fiction, al centro dell’attenzione ci saranno le delicate condizioni di salute di. Infatti, la donna avrà bisogno di esseread un intervento chirurgico che potrebbe non dare i risultati sperati. Spazio anche al personaggio di Agata che tornerà ad essere centrale nell’ospedale. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.2: dove eravamo rimasti? Delia deve affrontare un lutto molto difficile da gestire per lei. Tutti gli altri volti ...