Cultura | Cordier Groupama | Nostra partnership con FAI legata alla storia di Groupama

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) - “Il nostro affiancamento a FAI è legatodi, da sempre sensibile a temi legati ai benili e ambientali. Già dal 1987 sosteniamo il mondo del cinema per il restauro di vecchie pellicole e per la produzione di nuovi filmati. L'occhio verso l'ambiente è sempre stato al centro dellamissione, dato che siamo il secondo proprietario, dopo lo Stato francese, di territorio forestale, con 52300 acri di foresta su territorio metropolitano. La connessione tra tutela ambientale e benili l'abbiamo messa in pratica nel momento del tragico incendio della Cattedrale di Notre Dame, quando tutta la parte della falegnameria andata in fiamme fu fornita in cambio proprio da noi”. Così Pierre, Amministratore ...