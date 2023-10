(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Due leopardi sono statial pubblico allo zoo Parque de las Leyendas di Lima, in Peru', dopo essere nati in cattivita' a luglio. Pesano 3,4 e 3,6 chili e godono di buona salute. 4 ottobre ...

Due leopardi sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas di Lima, in Peru', dopo essere nati in cattivita' a luglio. Pesano 3,4 e 3,6 chili e godono di buona salute. 4 ottobre ...Appena due mesi e con gli occhi aperti da poco, la coppia di felini si è avventurata fuori dalla cuccia dove è nata in cattività. Pesano 3,4 e 3,6 chili e sono in buona ...

Video: Cuccioli di leopardo presentati in uno zoo peruviano L'Arena

Cuccioli di leopardo presentati in uno zoo peruviano Gazzetta di Parma

Lima, 4 ott. (askanews) - Due cuccioli di leopardo sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas a Lima, in Perù, dopo essere nati in cattività, a luglio 2023. I due leopardini ...Due leopardi sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas di Lima, in Peru', dopo essere nati in cattivita' a luglio. Pesano ...