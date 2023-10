Cruciani si infuria con Nardella | “È casa mia | faccio quello che voglio”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha espresso in maniera molto accesa le sue osservazioni riguardo le recenti manifestazioni degli studenti e l’annuncio del sindaco di Firenze sulla regolamentazione delle locazioni turistiche. “Allora ragazzi oggi sono furibondo, sono incazzato. Sono molto incazzato. Sta passando la solita versione del politicamente corretto, del mainstream, di quelli che vi raccontano che ci sono stati degli scontri. ‘Scontri studenti polizia‘, ‘le cariche della polizia’. No, non è successo nulla di tutto questo. Non è successo nulla di tutto questo. Innanzitutto non sono studenti, o comunque non sono solo studenti. C’erano centri sociali di quelli più violenti esistenti in Italia, quelli che gravitano intorno a Torino, perché si tratta della città di Torino”, ha esordito. Il conduttore di Radio24 ha poi ...