"La storia è fatta per essere cambiata". Basterebbe questa frase del c.t. Kieran Crowley a far capire quanto l' Italia ci creda. Il tecnico ha operato ...

...in passato ('lo abbiamo scelto per dare maggiore equilibrio alla mischia' ha spiegato) ... Ora si' Leggi i commenti Rugby: tutte le notizie 4 ottobre - 14:01...Inel pacchetto di mischia sono quasi tutti obbligati dagli infortuni: Niccolò Cannone sostituisce Dino Lamb, Hame Faiva prende il posto di Giacomo Nicotera, mentre in prima linea...

Crowley, 5 cambi con la Francia: "La vera Italia è un'altra, quel ko non dice chi siamo" La Gazzetta dello Sport

Rugby, sette cambi nell’Italia contro gli All Blacks. Il ct Crowley: “Giocheremo con coraggio” la Repubblica

Il tecnico azzurro Kieran Crowley è già proiettato solo ed esclusivamente sulla Francia: “Chi scrive un articolo sbagliato non è per forza un cattivo giornalista. Nello sport è lo stesso: una brutta ...Kieran Crowley, ha annunciato per la sfida di venerdì alla Francia, ultima partita del girone per gli azzurri e i transalpini ai Mondiali di rugby. Sono cinque in totale i cambi rispetto all' ultimo ...