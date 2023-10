Crosetto fa il controcanto a Tajani su nuove armi a Kiev | “L’Ucraina non può recuperare tutti i territori Auspico trattativa di pace a primavera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Di “un eventuale nuovo pacchetto dida inviare in Ucraina da parte dell’Italia c’è già tantissima gente che ne parla non avendone competenza, quindi evito di parlarne io”. È una mal celata irritazione quella mostrata dal ministro della Difesa Guido Corsetto, dopo l’annuncio fatto negli scorsi giorni dal collega di governo – e vicepremier – Antonio. “Se ci sarà un nuovo invio dida parte dell’Italia alnon glielo posso dire.ha detto che si sta pensando ad un ottavo pacchetto. Pacchetti che come lei sa – affermaai cronisti, al termine del suo intervento al ‘Festival delle Città’ in corso a Roma – si costruiscono sulla base di richieste e dell’opportunità di soddisfarle. Ora stiamo valutando le richieste”. Dal palco...