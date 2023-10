Criticità e distonie Cosa c' è nel verdetto di Iolanda Apostolico | tutto ribaltato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Contro la decisione di non convalidare il trattenimento di tre migranti nel Centro di Pozzallo, il governo Meloni farà ricorso in Cassazione. I ministeri di Interno e Giustizia, in particolare vogliono impugnare la sentenza del giudice di Catania, come conferma il Guardasigilli Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera. "Abbiamo esaminato il provvedimento con attenzione, e abbiamo trovato alcune, sopratnell'interpretazione di alcune norme che sono complesse", ha spiegato il Guardasigilli, affermando che "nella parte motiva c'è una serie di". Si tratta, ha sottolineato Carlo Nordio, di un "problema tecnico che non mette in discussione l'autonomia e l'indipendenza" dei magistrati, "il resto fa parte delle modalità di dialettica politica". In ...