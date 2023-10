Crisi senza fine al Congresso Usa | nuovo speaker l' 11 ottobre | cosa succede

L’Ue aprì agli ucraini senza urlare all’invasione : perché oggi gli arrivi a Lampedusa ci mettono in crisi? di Simona Moscarelli La situazione che sta vivendo Lampedusa non è nuova. Già nel 2011, a seguito della primavera araba, l’isola si trovò a ospitare ...

Crisi nera senza fine per Massimo Ferrero : la cessione del club non lo salva Le grane sembrano non finire mai per Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria. E le difficoltà sono legate – seppur non direttamente – ancora una ...

Crisi nera senza fine per Massimo Ferrero : la cessione del club non lo salva Le grane sembrano non finire mai per Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria. E le difficoltà sono legate – seppur non direttamente – ancora una ...

Crisi senza fine per Massimo Ferrero : salta il concordato La cessione della Samp salva il club ma non Er Viperetta Le grane sembrano non finire mai per Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria. E le difficoltà sono legate – seppur non direttamente – ancora una ...

Crisi Roma - Iorio : “Lenti - zero movimenti senza palla così non vai lontano…” L’ex bomber e campione d’Italia con la maglia giallorossa non appare ottimista: “Nessuno che attacca la profondità, attaccanti che giocano spalle ...