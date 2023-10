Criptovalute | oltre i miti e le leggende | ecco la realtà di una rivoluzione finanziaria

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel mondo della finanze, pochi argomenti sono tanto dibattuti e controversi quanto lo sono le: lo si nota in particolare nel divario enorme che c’è tra la comunicazione mainstream sul tema e l’informazione di settore. Da un lato, lesono salutate da molti come la più grande innovazionedel secolo, mentre dall’altro sono state criticate da molti come nient’altro che un’esuberanza libertaria. Si leggono storie di persone che hanno trasformato piccoli investimenti in fortune e avvertimenti su bolle speculative, rischi enormi e truffe. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? Segui il canale Telegram dedicato alle crypto per tutti gli aggiornamenti. Lenon sono solo una moda passeggera o un gioco d’azzardo per i ricchi. Rappresentano una nuova frontiera ...