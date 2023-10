Crif – sistema di informazione creditizia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Di sicuro molte più persone dovrebbero sapere cos’è laperché prima o poi potrà essere loro utile per conoscere la loro situazione. In pratica ci stiamo riferendo alla centrale rischi di intermediazione finanziaria e cioè quella società privata che ha il compito di gestire tutte le informazioni in questo senso relative a tutte quelle persone che hanno contratto un debito con una finanziaria: quindi ci si riferisce ai soggetti censiti. Ma è bene sapere che in Italia ci sono società che offrono informazioni commerciali relative alla situazione patrimoniale. finanziaria e economica di tutta una serie di imprenditori e operatori commerciali, dei quali segnaleranno anche eventuali rischi per quanto riguarda la loro affidabilità finanziaria. Nello specifico si tratta delle società associate a quella che si chiama nello specifico ...

... Ipsos e Nomisma con il contributo diche conferma l'evoluzione che il mercato ha già ... In un contesto in cui si registra la razionalizzazione del numero di carte di credito attive a, ...... scaricando la responsabilità sul, sul rating , sui computer e sulla direzione generale. ...cliente grazie a banche dati che si interfacciano con tutti i prestiti in corso (ad esempio la). ...

Tomorrow Speaks di Crif si terrà il 12 ottobre Pagamenti Digitali

Crediti: la roadmap CRIF di innovazione con cloud, AI e advanced ... AziendaBanca

Nonostante la situazione economica attuale non sia delle migliori, le famiglie italiane non hanno smesso di rivolgersi agli istituti di credito per contrarre dei prestiti destinati ai propri consumi e ...