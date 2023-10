(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La kermesse prenderà il via con la disfida degli agriturismi lombardi che saranno chiamati a presentare il proprioartigianale e si sfideranno in un'appetitosa competizione gastronomica. Ogni ...

...conoscere e imparare a degustare il salame saranno invece gli esperti assaggiatori ONAS - 'Organizzazione nazionale assaggiatori di salumi' - a guidare il pubblico alla scoperta del salame...Ma non finisce qui, perché per l'occasione in Emilia - Romagna sianche la Giornata ... Parma eche prenderà il nome di Stato Pallavicino e che sopravviverà per 600 anni, il Castello di ...

Cremona celebra il salame: ecco gli eventi TGCOM

Festa del salame a Cremona, via alla quinta edizione tra sfide ... IL GIORNO

Non mancheranno a Cremona appuntamenti da record tutti da degustare come ... nel prodotto e negli eventi che lo celebrano. Come la scoperta del salame bovino di frisona, che i fratelli Vittorio e ...La polizia di Stato ha celebrato il suo patrono, San Michele Arcangelo: ieri mattina, al Duomo di Salerno, la messa officiata dall’arcivescovo Andrea Bellandi e dal cappellano della polizia don Giusep ...