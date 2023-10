Covid in Toscana | 18 morti nell’ultima settimana E contagi in aumento | 2727 9 ricoverati in terapia intensiva

Cresce la preoccupazione in Toscana per il sensibile aumento dei casi di Covid . Negli ultimi sette giorni (13-20 settembre 2023) si sono registrati ...

Sale la preoccupazione in Toscana per il sensibile aumento dei casi di Covid L'articolo Covid in Toscana : 6 morti nell’ultima settimana. E contagi ...

Avevo iniziato, ma ilha fermato ogni cosa e mi ha costretto a stare fermo per tanto tempo. ... Il vino giocherà un ruolo fondamentale, così come lo scenario delladove si stanno girando ...Negli ultimi sette giorni si sono registrati in2.727 nuovi casi di- 19: 616 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.111 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.

Vaccinarsi contro il Covid-19 Regione Toscana

Vaccini Toscana: aperte le prenotazioni per la nuova campagna vaccinale anti-Covid 2023/2024 Prenotazione vaccino

Continuano a salire in maniera preoccupante i casi di Covid in Toscana. Nell’ultima settimana (29 settembre-4 ottobre 2023) si sono registrati in Toscana 2727 nuovi casi di Covid-19: 616 confermati co ...Si aprirà il 6 ottobre la prima edizione di “Domani è ora”: eventi, conferenze, e trekking per accendere i riflettori sull'ambiente ...