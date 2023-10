Così Pechino trascina Riad nel Mar Cinese

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In una mossa pensata per segnalare il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la Cina e l’Arabia Saudita hanno annunciato la loro seconda esercitazione navale congiunta in assoluto, prevista per questo mese. Stando a quanto annunciato dal ministero della Difesa di, le manovre, denominate “Blue Sword 2023”, si terranno nella provincia meridionaledi Guangdong in un giorno ancora non definito di ottobre. L’addestramento congiunto si concentrerà principalmente sulle operazioni di antiterrorismo marittimo e anti-pirateria, con attività che comprendono tattiche da cecchino, gestione di abbordaggi, atterraggi di elicotteri e missioni di salvataggio, ha spiegato il portavoce della Difesadurante un briefing con la stampa. Le esercitazioni navali congiunte si terranno nelle acque davanti alla città ...