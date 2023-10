Cos’è la ghiandola di Bartolini e i sintomi della bartolinite in gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Circa 1 donna su 50 in età riproduttiva (il fenomeno è raro nelle bambine e nelle donne dopo la menopausa) sviluppa una rigonfiamento delle ghiandole di. Questi i dati dell’Istituto Superiore di Sanità nello spiegare le condizioni che possono interessare queste particolari ghiandole vulvari e che, sebbene solitamente siano indolori e facilmente gestibili, possono evolvere in fenomeni più critici che richiedono trattamenti più invasivi come la rimozione chirurgicastessa.ladi? Dette anche ghiandole vestibolari maggiori, le ghiandole disono degli organi molto importanti del sistema riproduttivo femminile. Come spiegato in questo studio, si tratta di ghiandole posizionate nel vestibolo vulvare su entrambi ...