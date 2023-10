Cosa succede ora che McCarthy è stato estromesso

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I deputati repubblicani hannoil loro presidente della Camera, lo speaker Kevin, e poiché è la prima volta che accade nella storia americana al caos politico si aggiunge il caos procedurale. L'ala trumpiana al Congresso, capitanata dal deputato della Florida Matt Gaetz, ha proposto un voto di sfiducia contro– la motivazione è importante: lo speaker collabora troppo con i democratici, fa accordi con loro, tradisce i repubblicani. L'ultimo scontro si è consumato sui soldi: per settimane si è negoziato sul budget e c'erano già state parecchie tensioni cheaveva quietato mandando avanti, con un'azione unilaterale delle commissioni parlamentari (una forzatura procedurale) l'inchiesta per l'impeachment del presidente Joe Biden. Ma l'accordo non si trovava comunque, venerdì scorso lo ...