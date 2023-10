“Cosa ho visto | mi si è gelato il sangue” Incidente del bus | un testimone | “Quelle urla…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sono tutti sotto choc per il terribiledi Mestre (Venezia), che ha coinvolto un autobus provocando la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15. A perdere la vita anche l’autista del mezzo, un 40enne italiano di nome Alberto Rizzotto, oltre anche a due bambini e a un’adolescente. In totale sono deceduti tutti cittadini stranieri, tra cui 5 originari dell’Ucraina, uno della Germania, uno della Francia e uno della Croazia. Sono ancora da identificare gli altri deceduti. Una scena apocalittica, così è stata descritta da tutti, infatti l’di Mestre è stato davvero devastante. L’autobus è precipitato giù da un cavalcavia distruggendo il guardrail, ed è caduto nel vuoto per 30 metri non lontano dalla stazione ferroviaria. Tutti i feriti sono stati trasportati nei vari ospedali e ora è arrivata anche una testimonianza da brividi da ...