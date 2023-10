Cosa c’è dietro la sfiducia a McCarthy | Uniparty e debito fuori controllo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un voto storico martedì pomeriggio alla Camera dei Rappresentanti Usa. Mai era accaduto nella storia che uno Speaker fosse rimosso con una mozione di. È accaduto a Kevin, che ha concluso il suo incarico, il più breve dal 1876, dopo soli otto mesi da quel 7 gennaio anch’esso storico (ben 15 votazioni prima di venire eletto), e ha già dichiarato di non voler correre di nuovo per la presidenza. I “ribelli” Una votazione drammatica per i Repubblicani, finita 216 a 210 controe con una profonda frattura interna: 8 i “ribelli” che hanno unito i loro voti ai 208 Democratici, che sono rimasti compatti. Oltre a Matt Gaetz (Florida) che aveva presentato la mozione, Andy Biggs (Arizona), Ken Buck (Colorado), Tim Burchett (Tennessee), Eli Crane (Arizona), Bob Good (Virginia), Nancy Mace (South Carolina), Matt ...