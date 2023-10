Coppa Italia Serie C 2023 24 | tutti i risultati | Foggia sul velluto Il Catania vince con il Messina

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) E’ stata la giornata del primo turno delladi/24 che ha portato esiti importanti. La squadra apparsa più in forma è stata sicuramente ilche ha battuto il Picerno con una cinquina roboante in un match che è stato in banca per ini dall’inizio alla fine. Anche l’Avellino ha battuto agevolmente il Monopoli con un rotondo 3-0. Cinquina della Juventus Under 23 alla Pro Vercelli, mentre successo ai rigori della Lumezzane contro l’Atalanta Under 23. In serata invece vittoria deldelper 2-1, mentre il Latina ha avuto la meglio sulla Casertana per 1-0. Olbia-Torres finisce per 1-0, mentre il Brindisi passa in quel di Francavilla contro la Virtus per 0-1. Turris-Cerignola si conclude per 2-0. ...

Il tabellone e gli accoppiamenti della Coppa Italia Serie C 2023 / 2024 . Si parte dal primo turno eliminatorio che si svolge in gara unica ad ...

Alle 20:45 di mercoledì 4 ottobre Juve Stabia e Potenza scenderanno in campo in occasione del primo turno di Coppa Italia Serie C 2023 / 2024 . C’è ...

Supercoppa Italiana non più al via tra tre mesi esatti ma bisogna pazientare un po’ di più. Vale per l’ Inter ma non solo. Il nuovo calendario ...

Caserta (Alfredo Stella). Saranno praticamente quasi tutti i giovani della seconda squadra a scendere in campo questa sera per il turno di Coppa ...

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Avellino, dopo il successo con il Monopoli (3-0) avanza in Coppa Italia di Serie C. La formazione di Michele ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Catania si aggiudica il derby contro il Messina e passa ai sedicesimi di finale diSerie C. Etnei che si aggiudicano la vittoria grazie alle reti di Bocic e Sarao arrivate nel secondo tempo. A niente è servito il gol nei minuti finali di Pacciardi per i peloritani. Si ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Squadra Sorrento Il primo turno didi Serie C non sorride al Sorrento. La squadra di Vincenzo Maiuri crolla nel fortino del Foggia, a qualificarsi è la brigata di Mirko Cudini. Tanti cambi per i costieri in vista dei ...

Una partita infinita vinta dalla Juve Stabia. La squadra di Guido Pagliuca conferma il trend delle ultime settimane e supera il Potenza nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Il confronto si ...Primo turno della Coppa Italia di Serie C che vede fronteggiarsi, al "Massimino", il Catania di mister Luca Tabbiani e il Messina di mister Giacomo Modica. La sfida è terminata 2-1 in favore degli ...