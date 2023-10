Coppa Italia | Casertana a Latina con la Primavera Per Fabbri campionato finito

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Saranno praticamente quasi tutti i giovani della seconda squadra a scendere in campo questa sera per il turno di, eccezion fatta per Marfella, Cadili, Paglino e Taurino aggregati alla gara odierna. Un’occasione più unica che rara in questo scorcio diper dare respiro alla prima squadra impegnata, dall’inizio del torneo, ad un tour de force impressionante, con gare ogni tre giorni. Una scelta ponderata e quanto mai giusta quella della società anche in vista dei prossimi impegni che vedranno ladomenica sul neutro di Teramo contro il Monterosi Tuscia (calcio d’inizio alle 14) mercoledì 11 ottobre a Messina nel recupero della seconda giornata di(ore 20.45) per poi ospitare l’Avellino lunedì 16 alle 20.45 in un derby all’insegna ...