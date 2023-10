Continua la campagna abbonamenti Miwa | tutti i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 30 settembre scorso, il nostro team maschile ha dato il via al campionato di serie B con una performance emozionante. Guidati dall’energia e dalla competenza del coach Parrillo, i nostri atleti hanno dimostrato di essere pronti a lottare e a dare il massimo in ogni partita. Ma l’entusiasmo non si ferma qui, perché è quasi il momento di prepararsi anche per il campionato femminile, che inizierà la sua avventura in B alla fine di ottobre. Per entrambi i campionati è ancora aperta la possibilità di munirsi dell’abbonamento: è questo il momento perfetto per garantirvi un posto al Palatedeschi per tutta la stagione. L’abbonamento annuale è il modo migliore per vivere da vicino l’azione e sostenere la. Sarà possibile acquistare l’abbonamento presso ilStore in Via Grimoaldo Re, 10 (BN) e online tramite le piattaforma ...