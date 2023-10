Conte a Calenda e Schlein | “Sanità? Si lavora a fari spenti | poi si va in tv a strombazzare l’accordo raggiunto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Laè un capitolo enorme. Noi stiamo mettendo a fuoco alcune nostre proposte, quindi ci confronteremo. Chi ha mai rifiutato il confronto? Ma, lo dico anche a, ae tutti quanti. Se uno va prima in tv a parlare dicendo ‘queste sono le nostre proposte’ non può funzionare così. Il metodo che abbiamo utilizzato sul salario minimo è averto a, rimboccandoci le maniche per capire quali potessero essere i punti di convergenza e poi aver strombazzato a tutti i mass media”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, a Sky Tg24, nell’ambito delle celebrazioni per ‘Sky 20 anni’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.