Consiglio Fifa | confermata esclusione Russia da tutte le competizioni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilha reiterato la condanna per l’invasionein Ucraina, confermando quest’oggi che, a eccezione dell’Under 17 russa che può tornare con delle limitazioni a giocare le, i restanti termini della decisione presa il 28 febbraio 2022 rimangono in vigore fino alla fine del conflitto. Dunque Nazionali di calcio dellae squadre di club resteranno escluse dale. SportFace.

"A seguito di ampie consultazioni con tutte le confederazioni e data l'importanza di celebrare il centenario della Coppa del Mondo, ilha preso decisioni chiave in relazione all'...Il, che rappresenta l'intero mondo del calcio, ha deciso all'unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo, la cui prima edizione si è giocata in ...

Consiglio FIFA: il primo storico Mondiale di futsal femminile sarà nel ... FIGC

Mondiali 2030 uniranno tre continenti e sei Paesi, la decisione della ... Adnkronos

Agenzia Storica decisione del Consiglio Fifa per l’edizione del Centenario ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – I Mondiali di calcio del 2030 si giocheranno in Marocco, Spagna… Leggi ...Tuttavia, il Consiglio Superiore dello Sport di Madrid ha rassicurato la FIFA che ciò non avrà alcun impatto sull'organizzazione dell'evento. L'investimento previsto per la Spagna ammonta a 1.430 ...