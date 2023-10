(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Gianpaolo Aprea - Per la Cassazione, ipossono essere assegnati in via esclusiva e per un tempo indefinito soltanto con ildei partecipanti alla comunione.

... ma solo se il condominio dispone diauto e non di singoli box privati. Nel primo caso, comunque, ilpuò procedere comunque, anche senza maggioranza , ma sostenendo da sé tutte le ...... il caponon deve prima sottoporre la questione al voto. Nel caso di specie, l'... di tetti e lastrici) e atti giudiziali (azioni contro comportamenti illecitiin essere da terzi) ...

Condomino e posti auto: modifica con il consenso unanime Studio Cataldi

Assegnazione di posto auto nel cortile e richiesta del condomino di ... Condominio Web

Ancona – Intervento martedì mattina delle volanti della Questura in via Isonzo per cercare di placare una lite tra condomini. A chiamare i poliziotti una delle due persone coinvolte nella lite. L’uomo ...67 € per i condomini; 117.439,42 € per le unifamiliari; 98.493,44 € per le u.i. autonome e indipendenti. La documentazione richiesta Ultimo aspetto da considerare è la mole documentale richiesta per ...