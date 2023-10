Concorsi pubblici | i bandi in scadenza ad ottobre ’23

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra i tantiinad2023 ci sono il bando Guardia di Finanza e il bando per entrare in Camera di Commercio. Ecco quali sono. Per chi ricerca un’opportunità lavorativa nel settore della Pubblica Amministrazione, ci sono tantissimida valutare nel mese di. Per partecipare è necessario essere in possesso di determinati requisiti e presentare la domanda entro lafissata dal bando concorsuale. Come ogni altro bando pubblico è necessario sostenere e superare determinate prove scritte e/o orali ed essere in possesso di determinate competenze e capacità professionali per svolgere la mansione.: ecco iinad ...