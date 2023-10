Con l' arrivo della menopausa l' arrotondarsi dell' addome è spesso inevitabile È sbagliato accanirsi ma non bisogna rinunciare del tutto a sport e dieta sana

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel 2025 più di un ottavo degli abitanti del pianeta saranno donne in. Un miliardo e cento milioni. Per questa fetta di umanità Agatha Christie parlerebbe di «una seconda fioritura», ma è un giardinovita in cui possono comparire sintomi sgradevoli, vampate, sbalzi d’umore, insonnia. E il corpo cambia. Pancia gonfia in: cosa fare per correre ai ripari X ...