Comun Nuovo Scossa di magnitudo 3 0 | a Caravaggio evacuate le scuole

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)di terremoto in Lombardia con epicentro a, nella Bassa Bergamasca. Laè di 3.0. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato laalle 9.07, ad una profondità di 8 km. Al momento non risultano danni, nemmeno a, dove è stato evacuato il municipio. Anche a Treviglio sono usciti tutti dale. Diverse persone hanno avvertito la, in particolare nella Bassa Bergamasca. A, nella Bassa, è scattata l’evacuazione dellee anche del municipio, ma finora nessun danno è stato rilevato.

