Componenti hardware migliori per farsi il PC più potente in assoluto

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A che punto è arrivata l'evoluzione tecnologica dei computer? Può essere difficile notare le differenze, visto che la maggior parte dell'evoluzione è "nascosta" all'interno del case dei PC fissi e visto che i PC economici hanno praticamente sempre le stesse caratteristiche da diversi anni. In questo blog cerchiamo sempre di trovare il miglior compromesso tra qualità e prezzo quando realizziamo articoli sue su PC da assemblare; ma se invece volessimo comprare il meglio dell'disponibile oggi (creando così un computer eccezionalmente, con prestazioni difficilmente eguagliabili), qualidovremmo acquistare? Per curiosità o per chi non un limite di spesa, vediamo i pezzi da comprare per creare il PC piùsul mercato con le...