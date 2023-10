Compito della Celentano per Nicholas ad Amici 23 | vuole prenderlo in giro?

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ad23 gli allievi continuano a ricevere continuamente nuovi compiti. Durante l’ultima puntata del daytime del programma tv appena andata in onda su Canale 5, oggi mercoledì 4 ottobre 2023, di compiti ne sono arrivati tanti. Uno di questi è stato indirizzato a, il ballerino che si è piazzato all’ultimo postoclassifica di ballo. Scopriamo che cos’è successo e come ha reagito il ragazzo.23, ildi Alessandraper: è una presa in? Ilperè arrivato da parte di Alessandra. Nella lettera giunta in casetta, direttamente nelle mani del danzatore, la maestra ha spiegato che si tratta di unnon certo ...