Come sta Fedez | le condizioni del cantante dopo gli interventi per fermare le emorragie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sono stabili ledi, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano da giovedì 28 settembre 2023.aver scoperto la presenza di alcune ulcere intestinali che avevano reso necessario un intervento,si è dovuto sottoporre di nuovo ad una gastroscopia per il sanguinamento improvviso di un’altra di esse, seguito da una trasfusione di sangue. E pare che le dimissioni del rapper non siano imminenti. Il, ricoverato nel reparto chirurgia del nosocomio milanese, è stato sottoposto a cure intensive fin dalla scoperta delle, e ha affrontato tre trasfusioni di sangue per via dell’ingente sanguinamento di domenica scorsa. L’intervento si è rivelato fondamentale per garantire che il corpo ricevesse la giusta quantità di sangue per riuscire a ...

I migliori smartphone sotto i 400 euro continuano ad essere la soluzione più indicata per chi vuole mettersi in tasca un telefono eccellente senza ...

Oggi pomeriggio, dalle 15:45, saremo in diretta per "scoprire" con voi i Google Pixel 8 e tutti gli altri protagonisti dell'evento di ...

come sta oggi Fedez ? come sappiamo il rapper ha avuto qualche problema di salute , tanto da dover essere ricoverato d’urgenza per sottoporsi a ben ...

...mostrano i dati dell'ultima indagine HCOB PMI redatti da S&P Global, con i volumi di ... Poi c'è la Francia , la seconda economia principale dell'eurozona, dove l'attività economica nonsolo ...Putin non si è fermato: lui non vede nessun compromesso, lo vedouna debolezza, e spinge fino ...ucraini vorrei dire che ci sono tanti cittadini russi il cui cuore è infranto per quello che...

Fedez, come sta: gli aggiornamenti sulle sue condizioni, dal ricovero ad oggi ilGiornale.it

Come sta Fedez Il padre Franco: "Sta un po’ meglio. Dobbiamo essere forti per lui" La Gazzetta dello Sport

A dir poco clamoroso quanto sta accadendo in Cina. L’industria dell’Automotive sta esplodendo e vi sono tante chance di profitto per le concessionarie tramite le App. Quando la tecnologia si unisce al ...Regola numero uno: vivere la storia parallela in silenzio, come si faceva una volta, in barba alla tollerante coppia moderna che pratica la "non monogamia etica" ...