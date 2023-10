Come si evita (forse) la tentazione di tradire il partner

Quasi tutti sanno che cosa sia il colesterolo . In pochi però lo prendono “sul seri o”. È questo uno dei dati più interessanti presentati in occasione ...

come evitare un probabile esonero. È il titolo di una guida per allenatori in difficoltà che Rudi Garcia potrebbe pensare di scrivere se dovesse ...

cosa bisogna mangiare per poter essere al meglio col proprio corpo o per prepararsi in una gara importante? È il tarlo e l’ossessione di tanti ...

Ma la distanza tra pensiero e azione viene presto colmata dal meccanismo di difesa della mente notodissonanza cognitiva, che lo spinge a minimizzare la cosa con se stesso ("è stato un caso", "...Per cui Papa Francesco precisa ulteriormente che " la Chiesaqualsiasi tipo di rito o sacramentale che possa contraddire questa convinzione e far intendere che si riconoscamatrimonio ...

Come un pallone: 10 accorgimenti anti-gonfiore RSI.ch Informazione

Usa, l'accordo che evita lo shutdown mette in pericolo il ... EURACTIV Italia

Non lasciare la spazzatura in un luogo facilmente raggiungibile: il cane potrebbe ingerire grandi quantità di avanzi, anche pericolosi come ossa. Evitare che il cane abbia libero acceso a ripostigli o ...Come preannunciato alcune settimane fa ... Questi ultimi sono stati spenti con un comando differente ma quando ormai era troppo tardi per modificare l'orbita ed evitare lo schianto di Luna-25. Saranno ...